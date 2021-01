Desvalijaron una casa en Sicardi

Delincuentes perpetraron un robo en una vivienda ubicada en la zona de 654 y 20 bis, cuando sus dueños no se encontraban. Según precisaron los investigadores, los malhechores actuaron entre la noche del lunes y la tarde del martes.

Al ingresar a la propiedad forzaron la puerta y se metieron con un vehículo para cargar todos los elementos que se iban a llevar. Con total tranquilidad, ya que no habían sido detectados y los dueños no estaban, cargaron todo lo que encontraron en el interior y, tan rápido como llegaron, se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Según trascendió, los implicados no solo se apoderaron de electrodomésticos, sino que además se llevaron ropa, muñecos, equipo fotográfico, joyas y alhajas.

Las víctimas descubrieron lo sucedido cuando regresaron a su casa y se encontraron todo el interior revuelto, además de los faltantes mencionados. Si bien al momento no hay detenidos, los vecinos del lugar creen que se podría haber tratado de unos falsos vendedores ambulantes que vieron rondando por el vecindario.

Cabe mencionar que al tratarse de una zona semi rural no hay cámaras de seguridad, por lo que el testimonio de los frentistas será clave para que la Policía pueda dar con los autores del hecho.