Desvalijaron una vivienda en La Loma

La inseguridad en la ciudad de La Plata continúa imparable y las autoridades policiales no dan abasto para poder paliar uno de los máximos flagelos que atañen a los vecinos. En las últimas horas se registró un nuevo ilícito, cuando un grupo de delincuentes atacó en la casa de una familia y le sacó absolutamente todo lo que tenían.

Fuentes oficiales le contaron a Trama Urbana que, en esta oportunidad, los ladrones se acercaron hasta un domicilio emplazado en las calles 40 y 24 del barrio de La Loma. Al principio llegaron y, como vieron que no podían concretar el ilícito, se fueron. Sin embargo, no claudicaron en su intento y volvieron un rato después. Ahí sí, llevaron a cabo sus planes y poco después se fueron con el botín que fueron a buscar.

En diálogo con este multimedio, los pesquisas indicaron que los malvivientes se acercaron hasta la zona a bordo de un auto Citroen C3. Una vez que vieron la posibilidad de atacar, lo hicieron y ganaron el interior de la finca. Una vez adentro, no tardaron en apoderarse del dinero en efectivo que encontraron pero, no conformes, se llevaron también diferentes elementos de valor, como electrodomésticos y joyas.

Garantizado el atraco, se dieron a la fuga antes de llamar la atención de los vecinos, y pronto se perdieron de vista. Las víctimas del suceso terminaron por hacer la correspondiente denuncia en la comisaría de la zona, pero al menos hasta el cierre de esta edición los implicados aún permanecían prófugos.

Cámaras de seguridad

De más está decir que no se trató de un caso aislado en el barrio, sino que los frentistas aseveraron que conviven con la delincuencia día y noche. Varios de ellos aseguraron que “la zona está totalmente liberada, porque a cada momento tenemos que lamentar algo similar. Entraderas, escruches, arrebatos, ataques de motochorros… no hay un día que no pase algo, y lamentablemente la Policía no solo no nos escucha, sino que hace la vista gorda”.

Para este incidente en concreto, los numerarios de la comisaría Cuarta analizarán las cámaras de seguridad de las inmediaciones para intentar capturar a los responsables.