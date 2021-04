Detenido por robarse 30 latas de cerveza

Personal policial detuvo en la jornada de ayer a un albañil de 31 años por haber ingresado a un local de venta de comidas y robarse el dinero de la caja registradora, además de un total de 30 latas de cerveza.



El hecho sucedió en la vecina ciudad de Berisso, más precisamente en la zona de 67 y 122, cuando minutos antes del mediodía el sospechoso forzó la entrada del comercio y ganó el interior. Una vez dentro, se apoderó del poco efectivo que había en el lugar, un total de $672,30.



No obstante, esto no le pareció suficiente al delincuente, que decidió llevarse consigo la caja registradora y decenas de latas de cerveza, tras lo cual se dio a la fuga. Sin embargo, no llegaría muy lejos, ya que fue sorprendido por la Policía y detenido a las pocas calles.



Se lo trasladó hasta la sede de la comisaría Cuarta de Berisso, donde quedó imputado por el delito de “robo”, manteniéndose comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11, que avaló dichas diligencias.