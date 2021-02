Detuvieron al implicado en el crimen del cuidacoches en el centro.

Luego del brutal episodio que tuvo lugar en pleno centro platense durante horas de la tarde, y lo que significó el tercer crimen en solo una semana, personal policial de la DDI La Plata y efectivos de la comisaría Primera lograron capturar al autor del asesinato de un cuidacoches en 7 y 50.



Según indicaron voceros oficiales consultados por Trama Urbana, luego del hecho se procedió a realizar el análisis de las cámaras de seguridad del lugar y a recabar testimonios para poder dar con el sospechoso. No obstante, fue gracias al aporte de un familiar, que se hizo presente en la comisaría para entregarlo, que se pudo establecer su identidad y su domicilio.



Sin embargo, a pesar de que se realizó vigilancia en la casa del individuo, este no regresó al inmueble, por lo que se continuó tratando de dar con su paradero. Fue así que en la jornada de ayer, y tras tareas investigativas, se determinó que el implicado se encontraba en inmediaciones del Parque Alberti, en la zona de 24 y 38.



Fue así que un grupo de efectivos se dirigió hasta el lugar y logró dar con el criminal, un masculino de 28 años. No obstante, el sujeto no iba a rendirse fácilmente y, armado con una cuchilla tipo faca, amenazó a los uniformados y se opuso fervientemente al arresto.



De igual modo, los agentes lograron reducirlo y se lo trasladó hasta la dependencia de la DDI local, siendo imputado por el delito de “homicidio y resistencia a la autoridad”, tomando intervención la Unidad Funcional de Instrucción nº 3.



Cabe mencionar que se le incautó el arma blanca con el que amenazó a los uniformados, como así también dos celulares y una ropa que habría sido usada por el implicado al momento de cometer el crimen. Todos estos elementos serán sometidos a la correspondiente pericia.



“Tanto víctima como victimario tenían antecedentes y habían pasado un tiempo en la cárcel”, dijo una fuente, quien agregó que la pelea en la que resultó muerto el joven de 26 años, identificado como Norberto Herrera, se inició luego de que la pareja del fallecido le dijera que el otro individuo le había enviado imágenes de su miembro al celular.



Esto llevó a una confrontación, la cual derivó en la muerte de Herrera tras recibir un puntazo en el pecho. Si bien se lo trasladó de urgencia al hospital San Martín, los médicos nada pudieron hacer y terminó falleciendo a causa de sus lesiones.