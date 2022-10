Dolorosa despedida al adolescente que murió en un accidente en City Bell

Las redes sociales se colmaron de decenas de mensajes desgarradores para despedir a Tomás Franco López Fedyna, el adolescente de 16 años que perdió la vida en City Bell tras chocar su motocicleta contra una camioneta. Familiares, amigos y allegados publicaron sentidas palabras en medio de un gran dolor por la noticia del fallecimiento.

Cabe recordar que el lamentable siniestro vial, que fue primicia de diario Hoy, tuvo lugar en horas de la noche en la zona del Camino Centenario a la altura de la calle 476.

Al parecer el chico circulaba por allí cuando, por razones que todavía están bajo investigación, impactó contra el costado de otro vehículo y quedó tendido sobre la cinta asfáltica con visibles heridas, muriendo casi en el acto.

En ese marco, pocas horas después, en las redes sociales empezaron a aparecer una gran cantidad de posteos referidos a lo sucedido con “Tomy”, como era conocido en su círculo íntimo. “Siempre presente en el corazón de todas las personas que tuvimos el honor de conocerte, amigo”, rezaba una de las tantas publicaciones que circularon para despedir al joven.

Otra expresaba: “Te voy a llevar en mi corazón y voy a sacar a Mili, pero vos no me dejes morir. Ayudame, sola no va poder. Te prometo que va a brillar tanto como la estrella más alta del cielo, que sos vos para ella. Descansa en paz y no la dejes sola, nunca”.

El accidente

Tal como informó Trama Urbana en su edición anterior, todo sucedió durante la noche cuando el adolescente circulaba a bordo de su motocicleta Keller 125 y chocó contra una Nissan Frontier de color roja.

Debido al fuerte golpe salió despedido y cuando los oficiales llegaron al lugar del hecho, lo encontraron tirado en el pavimento con un charco de sangre a su alrededor. Pronto fue atendido por personal del SAME que llegó en una ambulancia, aunque los médicos poco pudieron hacer para salvarle la vida.

En tanto, la Policía Científica trabajó para recolectar los primeros datos que permitan esclarecer el trágico accidente, mientras que tras la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 15 de La Plata, se inició una causa que fue caratulada como “homicidio culposo”.