Dos policías detenidos por el asesinato de Lucas González negaron las acusaciones

En las últimas horas, dos de los últimos seis detenidos por el asesinato de Lucas González el pasado miércoles 17 de noviembre en Barracas por miembros de la Policía de la Ciudad, negaron las acusaciones de encubrimiento e involucraron a otros miembros de la fuerza en dichas acusaciones por encubrimiento agravado, falsedad ideológica y privaciones de la libertad agravada.

Esta jornada se llevó adelante otra rueda de declaraciones indagatorias de los policías detenidos por el crimen del joven futbolista. Mientras, una de las policías acusadas que permanecía prófuga hasta hoy, presentó un video junto a su abogado solicitando la eximición de prisión que posteriormente fue rechazado.

Allí, afirmó que forma parte de la fuerza desde hace solo tres meses y relató lo acontecido aquella mañana sobre el cruce de las calles Alvarado y Perdriel. "A partir del 17 de noviembre nada volvió a ser lo mismo. Se siente el odio de la gente por tres personas que hicieron algo mal. No todos son iguales, no todos hacemos lo mismo. No tengo nada que ver con lo que pasó", afirmó la policía Lorena Miño.

Hasta la fecha, hay nueve policías de la Ciudad detenidos, entre ellos el comisario Juan Romero y el subcomisario Roberto Inca, a cargo de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4; y el comisario Fabián Du Santos, el principal Héctor Cuevas y la oficial Micaela Fariña. Este lunes por la tarde, la policía Lorena Miño junto a su abogado se entregó en Tribunales con miedo "las declaraciones de sus compañeros que podrían incriminarla" y al respectivo proceso judicial.