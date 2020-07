El menor que denunció que lo amenazaron con picanearlo habló ante el fiscal

El menor de 17 años que fue detenido el pasado fin de semana, y fue grabado en la comisaría Sexta siendo amenazado por un efectivo con una picana, se entrevistó en la jornada de ayer con el fiscal Marcelo Martini (UFI 3), quien lleva adelante la causa.

Según detalló un vocero a Trama Urbana, el adolescente dijo que “le pasaron la picana”. Asimismo, las fuentes señalaron que aparentemente no tiene vestigios. Por su parte, si bien no fue confirmado oficialmente, no se descarta que también se impute a otro de los efectivos involucrados.

Cabe recordar que la investigación comenzó a raíz de un video que se viralizó. En el mismo se muestra cómo el detenido fue interrogado por un agente mientras este le ponía una picana en la nuca y amenazaba con darle una descarga si no revelaba el paradero y la identidad de sus cómplices, con quienes había asaltado a una mujer en Gonnet y le habían quitado su automóvil.