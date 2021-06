El robo a metros del Comando de Patrullas colmó la paciencia de los vecinos

"¿Qué hicimos para merecer esto, para tener que vivir así?”, le preguntó a Trama Urbana un vecino de Villa Elisa ante la ola delictiva que se respira en la localidad y que tuvo nuevos y graves incidentes en las últimas horas, todos con un mismo patrón: la impunidad.



Tal como este multimedio informó ayer en exclusiva, uno de los casos tuvo lugar durante la tardecita del jueves en un kiosco emplazado en camino Centenario entre 421 y Arana, nada menos que a 100 metros del Comando de Patrullas La Plata Zona Norte.



Hasta allí llegaron al menos dos ladrones, encañonaron a la dueña y le quitaron tanto la recaudación del día que había en la caja, así como otros elementos de valor. Para escapar, resolvieron hacerlo en la camioneta de la víctima, que hasta el momento no apareció.

Mientras la Policía analiza si actuó un tercer malviviente, haciendo de campana, se revisan las cámaras de seguridad de la zona, tanto públicas como privadas.



“A la propietaria del comercio le pegaron y la amenazaron, es imposible seguir así”, aseveró el mismo frentista, para señalar que “todo fue delante de las narices del Comando y ellos no se dieron ni cuenta. O sí, pero prefirieron hacer la vista gorda”.

Casa familiar



Lejos de tratarse de un caso aislado, hubo otros dos episodios de inseguridad en la localidad del norte platense. Uno se materializó en la casa de una señora de 40 años ubicada en 12 entre 421 y 421 bis. Sujetos desconocidos ganaron el interior tras forzar una de las aberturas y sorprendieron a la moradora mientras descansaba. Apuntándola con armas de fuego, le quitaron un botín compuesto por $10.000, un televisor, una notebook, dos carteras, un secador de pelo y una planchita. No conformes, se adueñaron a su vez del auto Honda Fit de la víctima, que luego apareció en 439, 138 y 139 de City Bell. Quienes no aparecieron, y nada se sabe todavía, es de los implicados.



Por último, un solitario delincuente se adentró en una vivienda, siempre de Villa Elisa, para robarse una bicicleta marca Raleigh de color blanca. El atraco quedó registrado en una cámara de seguridad, aunque eso no ayudó a los agentes de la comisaría Duodécima, con jurisdicción en el área, para dar con el responsable.



Frentistas cansados

Hartos de los asaltos “bajo cualquier modalidad”, los residentes del lugar volvieron a manifestar su profundo malestar por la "inacción policial”, tal como lo catalogaron ellos mismos.

En ese punto, expusieron: “No pedimos mucho, solo estar tranquilos, poder salir de casa sabiendo que no nos va a pasar nada, o poder ver una película o dormir sin el temor de que nos tiren la puerta abajo un grupo de ladrones. ¿Tan difícil es para la Policía garantizarnos eso? Nosotros pagamos todos los impuestos mes a mes, pero nunca recibimos nada a cambio. Ya es hora de que nos protejan a nosotros y no a los delincuentes”.