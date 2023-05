El Tribunal de Casación realizó la audiencia por la condena a Lucas Puig por abuso sexual

La Sala V del Tribunal de Casación bonaerense realizó ayer la audiencia previa a revisar el fallo que condenó al profesor de Música Lucas Manuel Puig (45) a 35 años de prisión, al ser encontrado culpable de abuso sexual y corrupción de dos niños que asistían en el Colegio San Benjamín de Los Hornos.

Docentes del Jardín de Infantes y de la Escuela Primaria del Colegio San Benjamín suspendieron las clases para ir a la sede de Casación, ubicada en calle 43 entre 12 y 13, para apoyar al imputado, a quien consideran inocente de las denuncias en su contra. Varios de ellos dijeron que fueron compañeros de trabajo de Puig y desmienten cualquier tipo de acusación.

Por su parte, padres de alumnos iban a la institución educativa afirmaron que sus hijos nunca mencionaron ningún tipo de abuso por parte del profesor. “Mi hijo tiene el mejor recuerdo por parte de Lucas, la pasaba bien durante sus clases y siempre estaba contento”, comentó el progenitor de un adolescente.

Según le confirmaron fuentes judiciales a diario Hoy, el profesor tuvo la posibilidad de hablar ante los jueces Víctor Violini, Ricardo Maidana y Carlos Ángel Natiello. Fue la primera vez que el imputado habló ante un tribunal y pudo contar lo que ocurrió en la institución educativa durante los años 2009 y 2010, años en los que habría abusado de dos menores, cargos que negó.

“No soy un abusador”

“No soy un depravado, como me llamaron; no soy un abusador”, enfatizó el acusado. En este sentido, el profesor contó que tiene cuatro hijos, amigos, novia y que también juega al fútbol. Respecto a su conducta durante los últimos 13 años, Puig afirmó que “siempre estuve a derecho” y que participó en todos los actos procesales en su contra. Asimismo, el imputado recordó que trabajó “en muchísimas instituciones educativas hasta que me denunciaron”.

Pese a que fue condenado, el docente dijo: “Sigo confiando en la justicia a pesar de las cosas que explicaron mis abogados. Me convirtieron en un objeto procesal víctima de violencia institucional. Los hechos no ocurrieron y soy inocente”.

El 31 de agosto de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal n°1 de La Plata condenó a 35 años de prisión al docente por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante, agravado por ser encargado de su educación, en concurso ideal con corrupción de menores agravado por ser encargado de su educación”.

Se trató del segundo juicio que el docente afrontó por los mismos cargos, lo cual fue cuestionado por su defensa técnica. En 2015, Puig había sido absuelto por mayoría de los jueces por el principio del beneficio de la duda. Un año más tarde, el Tribunal de Casación bonaerense revocó ese fallo y ordenó realizar un nuevo debate, el cual finalizó con una sentencia condenatoria.

Para dictar ese veredicto, los magistrados Hernán Decastelli, Cecilia Sanucci y Ramiro Fernández Lorenzo tuvieron en cuenta la declaración de las dos víctimas, quienes relataron en el juicio y a puertas cerradas, lo que habrían padecido en las instalaciones del Colegio San Benjamín.