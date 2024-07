Empezó en La Plata el juicio por el crimen de Tehuel

En una jornada más que emotiva por el arranque del juicio oral contra uno de los dos imputados por el caso Tehuel que se lleva a cabo en nuestra ciudad, su mamá y su novia fueron las primeras en declarar y apuntaron contra Luis Alberto Ramos, acusado del delito de homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género.

Norma Nahuelcura, madre de la víctima y parte de la querella, fue la primera que tomó la palabra y contó parte de la vida del joven y del día de la desaparición. Ante el Tribunal Oral Criminal N°2, narró que “Tehuel, cuando era nena, se vestía de varón, no le gustaba usar pollera y se juntaba con varones. Un día me dijo que le gustaban las chicas y se cortó el pelo. Tenía una pareja llamada Michael, y tenía un hijo que a Tehuel le decía papá”, relató.

Sobre el día que desapareció, contó: “Estaba en la casa de mi nieta. La fui a cuidar porque estaba enferma. Traté de comunicarme por teléfono con Tehuel, pero no me atendía. Cuando me enteré que estaba desaparecido, le dije a Michael que vaya a hacer la denuncia, pero no se la quisieron tomar porque era menor. Después me enteré que tenía una entrevista de trabajo con un tal Luigi. Tehuel me dijo que era un amigo, pero no lo conocía. Con el correr del tiempo me di cuenta de que lo estaban buscando y que se llamaba Luis Ramos”.

Otro acusado

Luego, quién habló frente al tribunal fue Michael, quien contó cómo era su relación y también sobre la última vez que lo vio. “Estuvimos viviendo juntos durante dos o tres años. Nos conocimos por Facebook y nuestro primer encuentro fue en Moreno. Nuestra relación era la normal de cualquier pareja y se llevaba bien con mi hijo”, expresó. Previo a sus primeras palabras, pidió que Ramos no estuviera presente en la sala porque “tiene miedo”.

Añadió que “el último día que lo vi estábamos lavando la ropa y recibió un llamado de Luis Ramos que le dijo que tenía una propuesta laboral como mesero. Comió y se fue en bicicleta”.

Asimismo, confirmó que se acercaron hasta la vivienda del acusado, pero él negó todo: “Nos atendió desde la puerta. Nos dijo si quieren pasar a buscarla, pueden hacerlo, refiriéndose a él como ella. Y también nos dijo cómo voy a hacerle algo si es mi amiga. Negaba la elección de Tehuel de considerarse varón”.

Pese a que no se encontró el cuerpo, la Justicia considera que tanto Ramos como Oscar Montes son responsables de la desaparición y del posterior crimen de Tehuel, motivo por el cual enfrentarán el juicio. En cuanto al segundo implicado, será juzgado por un jurado popular, fecha la cual todavía no fue determinada.