Entraron por el techo y se robaron la recaudación de dos comercios del centro

Durante las primeras horas de este domingo, dos locales comerciales del centro platense fueron el blanco de delincuentes, quienes aprovecharon un gran agujero que uno de ellos tenía en el techo para entrar y robar la recaudación bajo la modalidad de escruche. El hecho tuvo lugar en calle 49 entre 10 y 11, donde se ubican dos establecimientos gastronómicos: un restaurante y una despensa de comidas rápidas, a los que los separa solo una pared.

Fuentes policiales informaron a este multimedio que el robo se perpetró alrededor de la 1.30 de la mañana, cuando la alarma de emergencias comenzó a sonar y alertó al personal de una empresa de seguridad privada. Momentos más tarde, un móvil de la compañía arribó al negocio, según manifestaron los encargados a quienes dieron aviso; pero, al no observar movimientos extraños, se retiraron del lugar.

No obstante, esta mañana, cuando los empleados abrieron el local, se encontraron con el lugar todo revuelto. Las mismas fuentes confirmaron que los delincuentes ingresaron por una rotura que el restaurante tenía en el techo, y no realizaron un boquete como trascendió anteriormente. Una vez adentro, causaron serios destrozos y se apoderaron del dinero que había quedado de la noche anterior en la caja registradora. Luego, los malvivientes aprovecharon la conexión con el comercio lindero, rompieron una ventana trasera y se llevaron el dinero en efectivo que quedaba en la caja y una notebook. Al cierre de esta edición, no trascendió la cifra exacta sustraída por los ladrones.

Con una gran indignación por los daños ocasionados, los propietarios llamaron al 911, y agentes de la Comisaría Primera acudieron rápidamente al lugar. Luego, pudieron radicar la denuncia policial en la dependencia ubicada en 53 entre 9 y 10, que tiene jurisdicción por el lugar del hecho.

Por estas horas, el caso se encuentra en etapa de investigación, y las cámaras de seguridad serán claves para dar con el paradero de los implicados, quienes hasta el momento no fueron identificados y se encuentran prófugos de la justicia. Se abrió una causa por “robo”, en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 9 de Autores Ignorados.