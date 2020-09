Entró a robar y abusó sexualmente de ella delante de su novio

Ailén, de 21 años, denunció que fue sometida sexualmente dentro de su propio domicilio del barrio rosarino Tiro Suizo, cuando un hombre con la cara tapada hasta los ojos y empuñando un arma de fuego irrumpió en la casa con aparentes fines de robo.

El hombre la amenazó de muerte, la ató con precintos, y la sometió delante de su novio y su cuñado de 12 años. Por lo registrado en las cámaras de seguridad del barrio, habría actuado con un cómplice que se desplazaba en moto.

Según lo publicado por medios locales, la joven estaba en el living de su casa enviando un mensaje por su celular cuando notó movimientos en la puerta de entrada, por donde entró el delincuente.

Su reacción fue gritar para pedir auxilio, pero enseguida el agresor se encargó de hacerla callar mientras la encañonaba. Su cuñado, un chico menor de edad, fue sorprendido en una habitación, mientras que el novio estaba en el patio.

"Puso una mochila negra sobre la mesa y sacó precintos del mismo color. Y me indicó que se los colocara a mi novio y a mi cuñado”, narró con angustia la joven a los colegas de La Capital.

Según pudo reconstruir, el intruso les colocó cinta ancha sobre los ojos a los tres, y al novio también en la boca. “Sentíamos que iba y venía al comedor, removía cajones. La verdad que parecía un robo, pero en un momento alcanzo a visualizar mi ropa interior sobre la mesa. Escuchamos también ruido de llaves, y pensamos que había más personas y nos desvalijaba”.

El agresor llevó a Ailen a la cocina y sobre la mesa abusó sexualmente de ella, mientras su novio y el menor gritaban para que la soltara. "Después se limpió con una rejilla que tiró a la bacha de la cocina, me subió las prendas, me abrochó el cinto y me llevó de nuevo a la habitación” contó la joven.

Fuente: Telefé Santa Fe