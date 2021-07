Falsos pasajeros asaltaron a un taxista en Tolosa

Durante la mañana de ayer, un taxista fue víctima de un robo por parte de falsos pasajeros, los cuales lo amenazaron con un arma de fuego y le quitaron el auto, dinero en efectivo de la recaudación y todas sus demás pertenencias. El hecho tuvo lugar minutos antes de las 7 en la parada de taxis de 13 y 532 y terminó en el barrio El Mercadito.

Según indicaron voceros oficiales, el chofer se encontraba en la mencionada esquina de Tolosa, cuando de pronto se acercó un grupo de sujetos que le solicitaron un viaje hasta la zona de barrio Aeropuerto, por lo que el damnificado, como es rutina, le reportó el viaje y su correspondiente destino a la operadora.

No obstante, a sus compañeros les parecieron sospechosos los pasajeros y decidieron reportarlo a también con la operadora, por lo que comenzaron a controlarlo con el GPS del vehículo desde el centro de control. Fue allí cuando los operadores se dieron cuenta de que el taxi en realidad no se dirigía hasta donde había dicho, sino que estaba entrando en la zona del barrio El Mercadito, o sea, la dirección opuesta.

Debido a esto, la mujer a cargo de la operadora se contactó con el chofer para saber si todo estaba en orden, aunque su respuesta fue: “Está todo bien, estamos yendo a Aeropuerto”. Sin embargo, el GPS seguía indicando al personal de monitoreo que el vehículo ahora se encontraba en El Mercadito.

“Entonces se llamó al 911, se trianguló con la operadora y la Policía. Mientras tanto al chofer le robaron el auto, la billetera y el teléfono celular”, agregaron. “Gracias a que contamos con un sistema de monitoreo satelital se pudo hacer seguimiento del rodado y la Policía logró dar con el vehículo. No así con los delincuentes que se dieron a la fuga”, se informó.

“Por suerte el chofer está bien y pudo recuperar su auto. No la billetera ni el celular. Lo que queremos denunciar con esto es que los robos a los taxistas no paran y ocurren a toda hora, ya no solo de noche, como era hasta hace poco. Te roban a cualquier hora. Es grave, esto robo pudo haber terminado mucho peor”, concluyeron.