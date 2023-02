Familiares de Rodrigo Ortiz se manifestaron en el Hospital de Niños

Familiares de Rodrigo Ortiz, el niño de 12 años que murió la semana pasada en su casa de Tolosa luego de ser atendido en dos hospitales platenses (en los cuales se le dio un mal diagnóstico), se manifestaron ayer en la puerta de uno de los nosocomios, para exigir respuestas.

Los padres del nene, que padecía Síndrome de Down, fueron hasta el hospital Sor María Ludovica, de 15 y 66, para dialogar con las autoridades del lugar y obtener respuestas. Por lo pronto, denunciaron mala praxis y negligencia por parte de los médicos que atendieron al menor, quien antes de llegar a ese centro médico había pasado por el hospital Gutiérrez.

En ambos les dijeron a los padres que el chico padecía una gastroenteritis y le recomendaron que se cuidara en las comidas, además de brindarle “unas sales”. Sin embargo, no se le hizo ningún estudio ni lo dejaron internado, como los progenitores querían debido al grave estado que mostraba la víctima.

“El niño ya no daba más, nosotros les dijimos (a los galenos) si podían atenderlo urgente, porque estaba mal, y nos dijeron que solamente teníamos que darle agua. No nos quedó nada claro. El director del hospital dice que la doctora nos atendió y no fue así: ella nos discriminó directamente”.

Lo cierto es que Rodrigo falleció en su habitación y la autopsia determinó que lo hizo por una “insuficiencia cardiorrespiratoria aguda por abdomen agudo obstructivo y por bolo fecal”.

La causa, tramitada en la Unidad Funcional de Instrucción número 7 de La Plata, todavía no tiene personas detenidas ni identificadas pese a la gravedad del suceso.