Femicida detenido tras asesinar a su excuñada y apuñalar a familiares

Una joven de 20 años fue asesinada este lunes a puñaladas por la expareja de su hermana, que además atacó a otras tres personas que estaban en la vivienda, entre ellas a su exsuegra, que está grave, tras lo cual fue detenido, en la localidad mendocina de Rivadavia, informaron fuentes judiciales y policiales.

Los pesquisas procuraban determinar ahora si el agresor mató a su excuñada al confundirla con su expareja, a quien varias veces había amenazado de muerte, según los allegados a la mujer.

El hecho ocurrió a las 7.50 en una vivienda ubicada en el barrio La Florida, de la localidad de Rivadavia, a pocos kilómetros de la capital provincial, cuando Karen Mabel Ríos fue asesinada de varias puñaladas en momentos en que dormía en la cama de una de sus hermanas, llamada Melisa, quien había salido.

La joven murió en el acto a raíz del ataque que, según las fuentes, fue cometido por su excuñado, Hugo Sosa (41), quien en varias oportunidades había amenazado de muerte a su expareja y madre de su hijo de 8 años.

Tras el crimen, el agresor atacó a cuchilladas a la madre de su ex, identificada por los voceros como Adriana Salguero (47), quien también se hallaba en la vivienda; a otra hermana de la víctima, de 16 años, y la pareja de la fallecida, un joven de 21 que fue herido cuando intentó detenerlo, añadieron las fuentes.

De los heridos, la más grave es la madre de las hermanas Ríos y exsuegra del acusado, quien debió ser intervenida quirúrgicamente a raíz de una puñalada que recibió en el cuello, por la que permanece internada.

De acuerdo a la pesquisa, la seguidilla de ataques se produjo cuando Sosa, quien residía en el barrio Centenario Sur, irrumpió de manera violenta en la casa a buscar a su ex.

Si bien familiares aseguraron que el hombre habría proferido amenazas de muerte hacia la madre de su hijo, nunca había sido denunciado formalmente por ello, según informó este mediodía a la prensa local el fiscal mendocino a cargo de la causa, Mariano Carabajal.

Sosa "no tiene denuncias previas por violencia, solo una imputación por impedimento de contacto" para que su ex, Melisa Ríos, no se acercara al hijo de ambos, que el hombre tenía en custodia, explicó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Cuando el atacante quiso escapar del domicilio, fue perseguido por la pareja de la víctima fatal, quien con la ayuda de la Policía logró alcanzarlo e inmovilizarlo en una plaza cercana al domicilio.

El sindicado autor material del hecho quedó detenido y fue trasladado a la sede de la Oficina Fiscal de la Comisaría 13°, donde permanecerá alojado hasta ser formalmente imputado en las próximas horas.

En su poder, los investigadores secuestraron el cuchillo utilizado para cometer los ataques, que lo llevaba en la mano.

En la casa donde se produjeron los hechos, trabajó la policía, que convocó a personal médico para que trasladara en ambulancias a las mujeres heridas al Hospital Saporiti.