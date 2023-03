Fuerte protesta de alumnos de una escuela secundaria platense

Alumnos del secundaria de la Escuela Media 27 realizaron una protesta pidiendo por mejores condiciones en el colegio.

A través de un comunicado, los estudiantes expresaron: "Realizamos una sentada en protesta por las pésimas condiciones que se encuentra el establecimiento escolar" y agregaron "debido a la altas temperaturas, consideramos insalubre permanecer en la escuela sin agua potable ni ventiladores que puedan mantener corriente de aire".

Esta situación se empeorada por los techos de chapa que aumentan las altas temperaturas, de hecho, tal como afirmaron, "la semana pasada varios alumnos se descompusieron y no asìstieron por sentirse mal".

Por este motivo, los alumnos pidieron que las autoridades comuniquen esta situación. Asimismo, también denunciaron que en invierno las estufas no funcionaron correctamente y que hubo un fuerte olor a gas que descompensó a más de un estudiante. Por otra parte, afirmaron que "el año pasado se construyeron cuatro salones con aire acondicionado y ventiladores que no se pueden utilizar porque no se realizó una escalera de emergencia, por lo tanto, no está aprobado el plano y esos salones están sin utilizar".

Finalmente, concluyeron con un fuerte mensaje: "Queremos aprender y estudiar en condiciones dignas. Pedimos que por favor nos escuchen, no sólo los alumnos podemos estar en esas condiciones sino que tampoco los profesores preceptores, autoridades y personal de limpieza, ninguno de ellos puede ejercer su trabajo sin las mínimas condiciones indispensables, como el recurso fundamental de tener agua con temperaturas mayores a 34 grados".

Los alumnos se movilizaron y en las puertas del colegio pegaron diferentes carteles con leyendas tales como "No tenemos recursos para la orientación", "Falta de agua", "Falta de estufas", "Condiciones dignas en el establecimiento", "Queremos agua potable" y "Faltan ventiladores", entre otras.