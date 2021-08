Ganó sus primeros $18.000 y se los sacaron al salir del cajero

La alegría de una joven platense que había ganado sus primeros $18.000 pesos grabando videos de maquillajes para subirlos a internet duró muy poco, ya que fue atacada cuando salía del cajero por dos sujetos que la despojaron de todo el dinero que había ido a retirar.

Todo sucedió en la zona de 27 y 70 y según comentó la propia víctima del robo: “Fui asaltada por dos delincuentes menores. Me robaron dinero ya que recién venía del cajero que tiene el hospital San Juan de Dios”, plata que recibió por parte de la plataforma YouTube.

Al parecer, los hampones portaban un arma blanca del tipo tumbero con la cual la amenazaron y le arrebataron los billetes. “Después del robo pasó un patrullero policial y le comenté que me habían robado unos chicos menores, y el tipo me dijo que no podía hacer nada porque después los sueltan”, comentó la joven totalmente ofuscada. Debido a esa respuesta del oficial, decidió no presentar la denuncia.