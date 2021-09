Habló el abuelo del bebé que falleció en la tragedia de Ruta 2: "Estoy destruido, no se si mi hijo tiene las dos piernas"

Durante la mañana de este miércoles, Ricardo, el abuelo del bebé de cuatro meses que perdió la vida en la madrugada tras un triple choque en ruta 2, habló y dijo: "Estoy destruído".

A su vez, en diálogo con los medios agregó que el estaba en la Ciudad de Buenos Aires mientras esto sucedía y que aún no pudo ver a su hijo. "No se sabe que pasó, no me dieron una respuesta". afirmó.

Según contó, el motivo del viaje se debía a que la familia se iba a radicar en Mar del Tuyú y también confirmó que en el auto iba otro niño de 6 años, del cual todavía no se sabe su estado de salud.

El accidente, tal como retrata diario Hoy en la nota que fue publicada hoy por la mañana, sucedió aproximadamente a las 3.30 de la madrugada en el kilómetro 96 de la ruta 2, mano hacia la Costa Atlántica, entre Samborombón y Chascomús.

Allí chocaron una camioneta, un Mini Bus que iba sin pasajeros y un camión. En el accidente, el nieto de Ricardo perdió la vida y otras 6 personas fueron heridas.

Según lo que informaron, los bomberos rescataron de entre los hierros al conductor del camión, mientras que el resto de los heridos corresponden al matrimonio que viajaba en la camioneta Dodge Journey, junto con sus dos hijos y los dos que iban en el habitáculo del Mini Bus.