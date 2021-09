Llegó en bici, amenazó a una empleada con un arma y se llevó la recaudación

La empleada de un almacén del barrio Villa Alba, de la localidad de Villa Elvira, fue víctima de un violento robo por parte de un delincuente armado, que ingresó al local en horas de la noche, la amenazó con un arma de fuego y le quitó todo el dinero de la recaudación.

El episodio se registró en un comercio de la zona de 123 y 601, y el maleante quedó registrado por las cámaras de seguridad del propio comercio y de la de varios vecinos del lugar. Allí, puede verse al individuo llegando al negocio a bordo de una bicicleta, dejarla apoyada afuera e ingresar al almacén.

Sin siquiera por preocuparse por hacerse pasar por un cliente, el hampón inmediatamente sacó un revólver de entre sus prendas, fue al otro lado del mostrador y amenazó a la empelada con darle un tiro si no hacía lo que le decía. Sin tiempo de reaccionar, la mujer no hizo más que quedarse quieta y no oponer resistencia, mientras el malhechor la empujaba hacia un rincón del local.

Toda la secuencia duró tan solo un minuto, pero fue tiempo más que suficiente para que el sospechoso tomara todo el dinero de la caja registradora y huyera velozmente con rumbo desconocido. Si bien la cifra del monto sustraído no trascendió, se cree que se trataba de toda la recaudación de la jornada debido al horario en el que se produjo el atraco.

Finalmente, si bien luego de que el individuo se fugara se dio aviso al 911, los efectivos que realizaron un operativo cerrojo en las inmediaciones no pudieron dar con el implicado y el mismo permanecía prófugo al cierre de esta edición.

Para fortuna de la damnificada, la misma no sufrió lesiones de ningún tipo, aunque sí debió vivir un momento desagradable y que es prueba, una vez más, de la creciente inseguridad que azota a toda la región. Por esta razón, se realizó una multitudinaria marcha en el centro platense, con la presencia de vecinos de todas las localidades.

En cuanto a la investigación, si bien en las filmaciones del robo se ve que el delincuente tiene el rostro cubierto por un barbijo y está encapuchado, voceros deslizaron que existe la posibilidad de poder identificarlo de todas formas. No obstante, el paradero y la identidad del hampón seguían siendo desconocidos. Asimismo, no se descarta que del atraco haya participado un segundo maleante, que esperaba cerca del lugar, aunque dicha información no fue confirmada de forma oficial.