Habló la mujer que denunció un intento de abuso en Villa Elvira

En ediciones anteriores diario Hoy informó sobre un despiadado episodio que tuvo lugar en la localidad de Villa Elvira, donde una mujer aseguró que un individuo la tomó de los pelos, la arrastró hasta un descampado e intentó violarla. Ahora, se la víctima contó detalles de lo sucedido aquella mañana del domingo 22 de mayo.

“Estaba esperando el colectivo en la parada de 7 y 96, cuando vi que se acercaba un tipo”, comenzó diciendo Norma, la víctima, la cual agregó que “tenía pantalón gris y una campera con pantalón del mismo color”. No obstante, aseguró que no pudo ver mucho más ya que en ese instante la tomó por sorpresa.

“Me agarró de atrás muy fuerte, me apretó muy fuerte y me agarra del pelo y me empuja hacia abajo”, aseveró. Asimismo, detalló que “nunca le pude ver la cara, pero tendría aproximadamente 40 años. Me hizo cruzar la avenida 7 y me llevó hasta el descampado”.

Ya en el lugar, el depravado la tiró al suelo para evitar que alguien la vea, pero en ese instante pasó un automóvil y su conductor decidió intervenir. “Cuando vio que se levantó, empezó a tocar bocina y el tipo salió corriendo”, dijo a Telefe.

“Si no fuera por él yo estaría muerta. Pensé que me mataba”, contó entre lágrimas Norma. “Me dijeron que ya tienen varias denuncias, que lo tendrían identificado”, concluyó. De igual modo, según indicaron fuentes policiales, al momento se están analizando las cámaras de seguridad.

Cabe recordar que el caso quedó en manos del Destacamento Aeropuerto, que cuenta con jurisdicción en la zona, caratulándose como “averiguación de ilícito”. Asimismo, se mantuvo comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción en turno, que avaló lo actuado.

Por su parte, los vecinos de Ensenada están más que preocupados por la situación y piden un rápido accionar para atrapar al violador, del cual al momento del cierre de esta edición no se tenía ninguna pista.