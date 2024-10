Hallaron ahogado a un menor que estaba desaparecido

La autopsia a Lian Torelli, el niño de 12 años que apareció muerto en la ciudad bonaerense de Salto, reveló que falleció ahogado y ahora busca establecerse si se trató de un homicidio o de un accidente.

De acuerdo al informe preliminar de los forenses de Chvilcoy, no se observaron “signos de defensa”, por lo que los investigadores sospechan que no se trató de un “hecho violento”, aunque no lo descartaron.

El análisis sostiene que el menor falleció como consecuencia de una “sumersión”, al tiempo que “la data de muerte coincide con el que ya no lo vieron en el balneario”. El cuerpo se encontraba atascado en el agua, entre pedazos de mampostería y hierros, agregó el informe.

El chico había sido visto por última vez este domingo, en la zona del balneario municipal, un lugar que suele frecuentar con familiares y amigos.

Según afirmó la madre de Lian, éste iba a ir desde allí hasta la casa de su padre, pero nunca llegó a destino.

En el operativo de búsqueda trabajaron más de 170 efectivos y contaron con la colaboración de drones, canes, helicóptero, buzos, rescatistas y un gabinete de psicólogos.

La causa está a cargo del fiscal Lisandro Masson, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) número cuatro del Departamento Judicial de Mercedes.