Incesantes ataques de motochorros

En las últimas horas tuvieron lugar varios hechos delictivos en Berisso y, pese a la gravedad de la situación, en ninguno de ellos se logró dar con los autores.



Uno de los episodios se registró en la noche del sábado en 18 entre 162 norte y 163, cuando una mujer fue abordada por dos motochorros, mientras caminaba por la calle. Quien iba como acompañante descendió, la increpó, la amenazó y le quitó la cartera, para regresar luego al ciclomotor. La víctima intentó recuperar lo que le habían sustraído y forcejeó con los hampones, hasta que desistió.



Sin embargo, el caco que lideraba el vehículo dio media vuelta y encaró hacia la perjudicada, con el claro propósito de atropellarla, acción que por fortuna no llegó a materializar. Vecinos de la zona que oyeron los gritos de la perjudicada salieron a la calle y la asistieron. También aportaron los videos del suceso, ya que quedó registrado en una cámara de seguridad. No obstante, hasta el cierre de esta edición no había novedad alguna de los malhechores.



Defensa propia



A su vez, otra mujer fue abordada también por al menos un malviviente en 30 y 170, quien le quitó en cuestión de segundos todo lo que llevaba encima. Por último, en 157 entre 7 y 8 un delincuente en moto atacó a una joven a plena luz del día (13.45), pero ella se resistió y el ilícito no se concretó: “Al ladrón le quedó el tabique por la espalda”, contó la damnificada, quien se defendió y golpeó a su atracador “en nombre de todas las víctimas”, según comentó.



“Berisso es tierra de nadie, tendríamos que salir todos a la calle y pedir seguridad y, si no son capaces de ocupar bien el cargo que les dan, que renuncien”, exigió un frentista. Otra indicó: “Nunca salgan sin compañía. Hay que salir siempre de a dos o de a tres”.