Recrudecen los casos del “cuento del tío” en la ciudad

Agentes policiales platenses continúan buscando al ladrón que engañó mediante la modalidad del “cuento del tío” a una jubilada del centro y le quitó todos sus ahorros; aunque, hasta el momento, y pese a que el hombre quedó registrado en una cámara de seguridad, nada se sabe de él. El hecho, informado en exclusiva por este multimedio en su edición anterior, se suma a otro de similares características que tuvo como víctima a una anciana de Barrio Norte, quien la semana pasada perdió 2.000 dólares.



Tal como anticipó Trama Urbana, la última damnificada es una señora de 75 años, quien recibió el llamado de una persona que se hizo pasar por su hija y le pidió que cambiara “todos los billetes porque iban a quedar fuera de circulación”. Para que eso no ocurriera, iba a mandar a alguien para que los recogiera y los llevara al banco, con la promesa de reintegrarles los nuevos.



Como la jubilada siempre creyó que quien estaba del otro lado de la línea era su hija, no sospechó en ningún momento y, cuando cortó la comunicación, juntó todos sus ahorros y los puso en un bolso. Minutos después, pasó por su casa, ubicada en la zona de 14 y 44, un sujeto vestido de traje. El mismo aseguró conocer a la familiar de la perjudicada. Ésta le entregó el efectivo sin advertir en ningún momento la maniobra delictiva, y el individuo terminó yéndose tranquilamente, sin que, hasta el cierre de esta edición, se sepa nada de él. Aunque quedó grabado en las cámaras del edificio, las imágenes no son del todo nítidas, y por eso se conoce poco del implicado.



El hijo de la damnificada contó: “Me duele mucho más su angustia y lo vulnerable que se siente, que la plata que le robaron. Qué ratas que son”.

Falso secuestro



Recordemos que otra jubilada, también de 75 años, había sido engañada días atrás con la misma treta por un hombre que se mantiene en la clandestinidad. En su caso, la llamó un hampón y le dijo que tenía secuestrada a su nieta. A cambio de su liberación, le pidió que le entregara todos sus ahorros.



Ella accedió y poco después le entregó 2.000 dólares a la persona que estaba en la intersección de 11 y 39, donde quedaron en encontrarse.



Ambas causas son tramitadas por la Unidad Funcional de Instrucción número 9 de Autores Ignorados bajo la carátula de “hurto”.