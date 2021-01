Indignante: arregló la bici de su padre fallecido, la usaba para trabajar y se la robaron

Para el ladrón que se la llevó, se trata tan solo de una bicicleta y de poco valor económico. Para la víctima es algo mucho más importante. Son los recuerdos, es el sacrificio y es el vivir con la terrible intranquilidad de que ya no se está a salvo ni en la casa de uno. En las últimas horas, un delincuente ingresó a una vivienda de la castigada localidad de City Bell y le sacó a Marina Gago, de 41 años, uno de sus bienes más preciados, para darse a la fuga luego y permanecer en la clandestinidad.



El incidente quedó registrado en una cámara de seguridad. En ella se ve cómo a las 6.30 de la mañana, ya con la luz del día, un hombre forzó el portón de una propiedad emplazada en 475 y 27. Segundos después, ganó el interior e ingresó a un patio, mientras la dueña del lugar descansaba. Su botín fue una bici, que la víctima cuidaba y apreciaba ya que había pertenecido a su fallecido padre.



En diálogo con Trama Urbana, la víctima expresó: “La bicicleta estuvo guardada seis años, hasta que decidí de a poquito arreglarla. Hace unas semanas la retiré de la bicicletería, con esfuerzo; y así, de manera tan sencilla, entraron a mi casa y me la robaron”.



Claro que además del valor sentimental, también está el laboral; porque la mujer la usaba para trabajar: “Estoy sin empleo desde que arrancó la cuarentena y ahora empecé a vender churros. La bici iba a usarla para los pedidos. City Bell es tierra de nadie, no hay policías y todos los días hay robos”.

“La comisaría no nos representa”



“Toda mi vida viví acá y ahora tengo miedo. Es la primera vez que invaden mi propiedad. Andan con total impunidad y la gente está cansada”, contó la mujer. Tanto ella como el resto de los vecinos del área mostraron, una vez más, su inconformidad con la comisaría Décima, con jurisdicción en la zona: “No nos representa”, dijo la damnificada, y añadió: “¿A quién tenemos que llegar para que nos escuchen?”.



Pese a que el hampón quedó registrado en la mencionada cámara, las autoridades no lograron dar con él y continúa prófugo.