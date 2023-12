Indignante: volvieron a robar en una escuela de San Carlos

Los robos en la ciudad de La Plata siguen su curso y no se detienen ni los fines de semana. Además, los delincuentes no tienen reparo alguno en atacar centros educativos.

En esta oportunidad, entre la noche del viernes y la madrugada de ayer, sujetos desconocidos hicieron de las suyas en un colegio de San Carlos. Causaron destrozos y escaparon con diferentes elementos de valor y pertenencias de los alumnos, señalaron fuentes oficiales.

De acuerdo a lo informado, todo se desarrolló en la escuela secundaria número 68, emplazada en la zona de 138, entre 63 y 64. Un grupo de hampones se acercó al lugar, trepó a los techos y ganó el interior poco después. Una vez adentro, recorrieron las instalaciones con total tranquilidad e impunidad y se alzaron con “cosas de trabajo, cables de ventiladores y los alargues, que se llevan para el cobre”.

El suceso se descubrió alrededor de las 7 de ayer, por los auxiliares que llegaron al edificio para iniciar una nueva jornada de trabajo. Con bronca, notaron lo que había pasado y dieron aviso a las autoridades.

Un vocero detalló que los maleantes “rompieron el candado del armario donde los chicos guardan las cosas que venden para comprar sus camperas de egresados para el año que viene”.

Aseveraron que “conocen bien la escuela”, basándose en que el lugar ya había sido visitado por malhechores en junio, y en esa oportunidad también habían entrado por el techo. Aquella vez se habían adueñado de 20 computadoras del Plan Conectar Igualdad y causaron destrozos. También se habían robado la plata y la mercadería que había en el kiosco.

“La directora se encargó de asegurar lo más que pudo puertas y ventanas luego del primer robo, pero se ve que sabían muy bien cómo entrar”, puntualizaron.

Enojo vecinal

Lo más indignante es que, nuevamente, las autoridades policiales no pudieron brindar ningún tipo de respuesta y hasta el cierre de esta edición no solo no habían podido dar con los implicados, sino que, para peor, ni siquiera están identificados.

Los frentistas del área dijeron que “acá los robos es cuestión de todos los días, y desde la subcomisaría La Unión no hacen nada. Claramente, no les interesa la seguridad del vecino”.

Los robarruedas siguen haciendo de las suyas en City Bell

Un auto perdió dos de sus cuatro ruedas en un nuevo suceso de inseguridad que se registró en el sector norte de nuestra ciudad, más precisamente en City Bell, donde los hechos delictivos crecieron de manera considerable en el último tiempo.

De acuerdo a la víctima, el hurto se materializó en pleno centro, cuando el hombre dejó estacionado su vehículo para hacer una serie de compras a unos pocos metros de allí.

Al regresar, pese a que ni siquiera había oscurecido, descubrió que sujetos desconocidos se habían apoderado de dos neumáticos, con los que se dieron a la fuga con rumbo incierto y hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos.

Como este medio viene publicando a diario, los ilícitos en City Bell se repiten jornada a jornada, sin que nadie les ponga un freno.