Inseguridad en Los Hornos: “El frío en la nuca del cañón del arma no te lo olvidás”

En la mañana de este jueves, un remisero llamado Raúl, de 58 años, fue víctima de un robo en las calles 141 y 75 de Los Hornos, por parte de tres malvivientes.

Raúl, que se desempeña como remisero hace casi 25 años, llevó a un joven desde una iglesia ubicada en 27 y 79 hasta la calle 141 y 75, donde lo esperaba su primo con dinero para pagar el viaje.

Al llegar a destino, fue sorprendido por dos malvivientes que le apoyaron un arma sobre su nuca, le robaron el dinero de la jornada y varias pertenencias, entre ellas las llaves del vehículo, y huyeron del lugar junto al pasajero "entregador".

"El frío del cañón en la nuca no me lo voy a olvidar nunca", relató Raúl. Además, agregó: "Debo agradecer que no me hayan lastimado, porque hay compañeros que han sido golpeados y encerrados en el baúl".

Rápidamente fue asistido por un vecino de la zona y el operador de la agencia de remises, ya que los efectivos policiales demoraron en llegar y notó la ausencia de patrulleros en la zona al momento del hecho.