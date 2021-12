Insólito: en la ciudad del robo, se llevan hasta canastos de basura

En una ciudad donde el delito no cesa y en donde los delincuentes se apoderan de absolutamente todo, esta vez, hubo que lamentar otro insólito suceso. Sujetos desconocidos se llevaron nada menos que los canastos de basura ubicados en la Circunvalación, sobre avenidas 32 y 31.

El hecho fue filmado por un automovilista pero, pese a eso, las autoridades policiales no lograron dar con los autores. “Los ladrones ya no saben qué llevarse, mientras la Policía no hace absolutamente nada”, se lamentó un vecino.