La caída de un árbol destrozó dos motos en la República de los Niños

Dos motos terminaron destrozadas, aunque por fortuna no hubo que lamentar heridos, luego de que un árbol cayera sobre ellas en el interior de la República de los Niños, en Gonnet, señalaron ayer voceros de la fuerza.

El hecho se materializó la tarde del martes en el predio verde de la ciudad y tuvo como víctimas a dos profesores que habían dejado allí sus rodados. Entonces, un árbol hueco se desplomó sobre ellas y les provocó gravísimos daños.

Ninguno de los docentes se encontraba cerca de los vehículos (ni tampoco otras personas), motivo por el cual no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, los ciclomotores sufrieron daños y los utilizaban para asistir a su trabajo. Ahora deberán buscar otra alternativa, ya que no podrán volver a usarlos. En tanto, esperan que las autoridades de la República se hagan cargo de los gastos, ya que ellos no cuentan con los recursos para repararlas.

La caída del árbol generó preocupación en los vecinos y los asistentes del parque porque es un sitio muy concurrido.