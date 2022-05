La familia de Franco Iriart marchará a fiscalías para acelerar la causa

Familiares y allegados de Franco Iriart, el joven que falleció tras ser atropellado y abandonado en barrio Aeropuerto, se manifestarán hoy a las 11 en la sede de las fiscalías especializadas, ubicada en avenida 7 entre 56 y 57, para pedirle a la fiscal de la causa, Virginia Bravo, que “actúe de manera inmediata” contra la acusada de haberlo arrollado y su pareja, esta última por amenazar con un cuchillo al padre de la víctima.

“Mailén atropelló a mi hijo y, a causa de ese accidente, falleció luego de luchar 10 días por su vida. La UFI 10 tiene esa causa, caratulada como ‘homicidio culposo agravado’, la cual está en proceso”, indicó la madre de Franco.

Contó además que tanto Mailén como su pareja Alexis, el 25 de mayo “pasaron por la esquina de mi casa y, desafiante, él nos gritó que dejemos de publicar afiches con el nombre de Mailén, sacó un cuchillo de su cintura e intentó apuñalar a mi marido y mi hijo. Cuando le gritamos que había cámaras grabando, se alejó. Ante las pruebas que llevamos, Virginia Bravo dijo que fue una pelea en riña. ¡Quiso apuñalarnos, no fue una pelea en riña! ¿Leyó la denuncia? ¿Se pudo interiorizar en el caso?”.

Agregó: “La perimetral la conseguimos gracias a Asistencia a la Víctima y después de cinco días usted (por Bravo) la firmó. Cinco días tardó en firmar. ¿Cómo puede ser que de la comisaría (Alexis) salió antes que nosotros? ¿Se le pidieron antecedentes o también tenemos que llevarles las pruebas nosotros? Todas las veces que nos acercamos para poder hablar con la fiscal, siempre estuvo ocupada y cuando pudo atender a mi marido, no fue empática”.

Por último dijo: “El rondín policial que nos mandó pasó una vez en el día, pero seguro que con eso basta para solucionar nuestro pedido de protección. Franco no era asesino, no era ladrón y jamás tuvo una denuncia. Me lo arrebataron dos imprudentes que no tendrían que estar más manejando”, una de ellas “Mailén”.