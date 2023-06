La joven a la que arrojaron de un quinto piso: “Me pegó una piña y me tiró”

“Me pegó una piña y me tiró”, comenzó diciendo Sofía Tummo, la chica cuyo novio la arrojó de un quinto piso en pleno centro platense. Ahora, la joven habló por primera vez desde aquella noche, en la que estuvo al borde de la muerte.

“Hoy estoy, paso a paso, cada vez mejor. Pasé a dejar lo que era todo este tema, a no pensarlo directamente. Para estar hoy en día bien”, dijo la joven, en diálogo con Telefe Noticias. “Cada día una cosa distinta, tratando de no quedarme tirada en una cama. Al principio era eso, pero te juega en contra la cabeza, es molesto”, indicó.

“La recuperación de la cadera es de a poco, no puedo correr ni saltar. Puedo caminar, tambaleo, pero camino”, agregó Sofía con respecto a su actual estado de salud. Cabe recordar que pasó varias semanas internada y que, al despertar, contó su versión de lo sucedido, ya que hasta antes su novio había dicho que ella se tiró.

“De aquella noche, el momento de la caída. Ese día él empezó a tener una actitud que nunca antes había tenido conmigo”, siguió diciendo la joven, que detalló: “Esa noche, después de una discusión, empezó a pegarme”.

“Después me apoyo en la ventana para fumar y tratar de tranquilizarme, pero me pega una piña, me deja inconsciente y me tira por la ventana”, cerró Sofía, que ahora se encuentra en su hogar recuperándose.