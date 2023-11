La Plata, en manos de nadie: otros dos graves hechos de inseguridad en la ciudad

Mientras que la cúpula policial bonaerense cambia a los comisarios de las diferentes seccionales en el partido de La Plata, los robos y los hechos de inseguridad siguen su rumbo, sin que nadie, llamativamente, pueda ponerle un freno.

En las últimas horas, se registraron otros dos graves sucesos en lugares distintos, pero con un punto en común: la impunidad. Ya que no se produjo aprehensión alguna y ni siquiera se logró identificar a los responsables de los casos.

El episodio más grave lo sufrió un periodista de nuestra ciudad en su domicilio de Gonnet ubicado en la zona de las calles 505 y 26. La víctima, que cubre al equipo de Estudiantes de La Plata para un medio local, fue a jugar al fútbol en el predio de la avenida 520 y 25 y, al regresar, fue sorprendido por dos hampones en la puerta de su finca. En cuestión de segundos lo redujeron y lo obligaron a entrar. Detrás de él, claro, se metieron también los delincuentes.

En pocos segundos los intrusos obtuvieron el total dominio de la situación y le pidieron al hombre todo el dinero en efectivo que tuviera, con preferencia en dólares, y también objetos de valor.

El damnificado no se resistió en ningún momento para no poner en riesgo su vida y así acató todo lo que le ordenaron. De esta manera, los salvajes se adueñaron de varios elementos que consideraron de interés. Con el botín asegurado y la certeza de que no había nada más para llevarse, se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Por fortuna, el muchacho se encuentra en buen estado de salud pese al momento de terror que debió vivir y, traumatizado, prefirió no hablar con esta multimedia. Por su parte, fuentes policiales aseguraron no tener conocimiento del suceso, y adujeron que la víctima todavía no había realizado la correspondiente denuncia. Así, y al menos hasta el cierre de esta edición, los malvivientes no estaban siquiera localizados.

La esquina del Caserito

En tanto, dos sujetos armados hicieron de las suyas en un comercio platense al que ingresaron poco después de las 20 del pasado jueves.

Se trata de una de las sucursales de la reconocida panadería La esquina del Caserito, localizada en 31 y 505, en que trabajaba una única empleada. A punta de pistola, la amenazaron de muerte y le pidieron la plata que había en la caja registradora tras cruzar al otro lado del mostrador.

Los voceros que dialogaron con Trama Urbana dijeron que los malhechores “tiraron todo al piso y comenzaron a revisar cajones y estanterías, haciéndose con cualquier cosa de valor que encontraban a su paso”. Entre otras cosas, se llevaron el celular de la trabajadora.

Con todo lo que fueron a buscar en su poder, escaparon con rumbo desconocido y hasta el momento no se sabe nada de ellos.

Las autoridades de la fuerza buscan su rastro a partir de las cámaras de seguridad que hay en la zona y en sus inmediaciones. La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción número 9 de Autores Ignorados.