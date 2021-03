La Plata es la ciudad del robo: se llevan sustraídos más de 8 millones de pesos este año

La ciudad de La Plata está viviendo sin duda alguna uno de los peores años en materia de seguridad, sino el peor. Se alcanzaron cifras históricas de delitos de toda índole, en cualquier localidad y a cualquier hora del día. Nunca antes se movilizaron a la vez tantos barrios para alzar la voz y pedirle a las autoridades policiales que hagan algo. Vecinos de City Bell llevan más de dos meses reuniéndose todos los jueves y caminando desde el Camino Centenario y Cantilo hasta la plaza Belgrano, ubicada a seis cuadras, o hasta la comisaría Décima, con jurisdicción en la zona.

Pero no son los únicos. Ocurre lo mismo en El Mondongo, con asambleas y manifestaciones, en Los Hornos, en Villa Elisa y en la zona oeste, donde las máximas concentraciones se llevan a cabo en Melchor Romero y en Etcheverry. Allí los quinteros son frecuentemente visitados por la ya famosa banda de los “polichorros”, quienes actúan a sus anchas sin que nadie los detenga y escapan con suculentos botines.

Para graficar el altísimo y preocupante nivel de inseguridad que se vive en la región está el monto que se llevaron los hampones en los diferentes atracos. Trama Urbana hizo un relevamiento desde el 1° de enero hasta este 22 de marzo y contabilizó cerca de ocho millones de pesos sustraídos, que hasta el momento no fueron hallados ni, por ende, reintegrados a sus dueños. Para el informe solo se tomaron en cuenta los robos cuyo monto superaron los $50.000 y, desde luego, solo los denunciados o los contados por las propias víctimas. De esta manera, se sobreentiende que el número es todavía mayor, ya que la Policía no informa de todos los asaltos ni tampoco brinda todos los detalles del dinero que pierden los damnificados. A su vez, tampoco entran en juego los elementos de valor sustraídos, como joyas y electrodomésticos.

Algunos hechos

El hecho con el botín más impactante tuvo lugar a fines de enero en avenida 44 y 188 de Lisandro Olmos. Sujetos desconocidos rompieron durante la madrugada una pared que da a un terreno baldío e ingresaron a un Rapipago, del que huyeron con $3.000.000. Pese a la magnitud del delito, a casi dos meses del hecho las autoridades policiales no solo no lograron dar con los implicados, sino que ni siquiera tienen datos para localizarlos. Extraoficialmente, admiten estar completamente perdidos y no dudan en aseverar que el caso va a quedar impune.

Por esa misma época, cuatro delincuentes ingresaron a la casa de 476 y 158, de un empresario de 50 años. A punta de pistola, golpes y amenazas, lo despojaron de $1.500.000, entre dólares y moneda local. En esta oportunidad, parte de los presuntos involucrados fueron capturados tiempo después, aunque la plata nunca apareció.

También sobre fines de enero fue asaltado en su domicilio de 12 y 494, en Villa Castells, un matrimonio que se encontraba pasando la noche con dos amigos. Tres hampones armados les quitaron los $500.000 que encontraron y se perdieron de vista. Continúan prófugos.

En otra área geográfica (197 y 82 y 229 y 65), entre el 28 y el 29 del mismo mes, la banda de los polichorros atacó en dos inmuebles. Tras causar terror entre los presentes, se fueron con $330.000 en efectivo, además de matar a tres perros y un gato.

El dos de febrero se robaron $100.000 de la cancha de Gimnasia y seis días después otros ladrones sustrajeron $400.000 de una casa de La Loma. Estos incidentes también permanecen impunes, al igual que la entradera que sufrió un hombre en Los Hornos, que fue atacado por dos individuos, quienes huyeron con $600.000.

Por último, unos malvivientes se apoderaron de $750.000 tras un ilícito en una finca de Poblet, mientras que en Romero un solo delincuente se llevó $200.000