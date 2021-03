Ladrones apuñalaron a centímetros del corazón a un joven en barrio Cementerio

En otra jornada repleta de hechos de inseguridad en La Plata, se destacó un brutal robo que sufrió un hombre en el barrio Cementerio. El damnificado debió ser hospitalizado, luego de haber recibido una puñalada en el tórax a la altura del corazón, por lo que salvó su vida de verdadero milagro, informaron ayer fuentes policiales.

La víctima, de quien este medio preserva su identidad para resguardar su integridad física, fue atacada por al menos dos malhechores en las inmediaciones de la necrópolis local, durante la noche del sábado. Lo abordaron, lo amenazaron con un arma blanca (aparentemente se trataba de un cuchillo, aunque el joven no pudo verlo con precisión) y le exigieron la entrega de todo lo que llevaba consigo.

No está claro si el damnificado se resistió, pero lo cierto es que uno de los cacos no dudó en utilizar el material que empuñaba para darle una estocada. El corte afectó la zona pectoral izquierda de la otra parte y no llegó a tocar el corazón, porque la puntada no fue tan profunda.

No obstante, el perjudicado cayó al piso y comenzó a perder sangre; por lo que, poco después, fue trasladado hasta un centro médico, donde fue recibido en el sector de la guardia. Allí se constató la lesión y los profesionales de la salud llevaron a cabo sus tareas de rigor, estabilizándolo.

Vecinos acostumbrados

Agentes de la comisaría Octava, con jurisdicción en la zona, tomaron conocimiento del caso y comenzaron a investigarlo con el fin de dar con los implicados, quienes terminaron huyendo con los objetos de valor que tenía el damnificado consigo. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos y continuaban en la clandestinidad.

Ahora los peritos analizarán las cámaras de seguridad de la zona, tanto públicas como privadas, para ver si de esa manera pueden llegar a identificar a los malvivientes. “Sinceramente no tenemos nada hasta el momento. Esperemos que la víctima pueda aportar algo más; porque se trató de un caso grave, cuyos responsables tienen que ser llevados ante la Justicia”, le contó a diario Hoy un vocero calificado.

Por su parte, los vecinos de la zona refirieron que no se trató de un suceso aislado, ya que, según afirmaron: “Los robos por acá son moneda corriente, y a cualquier hora de día. Ahora me enteré de lo de este chico, que fue durante la noche; pero acá te asaltan a las dos de la tarde también. Es un peligro del que de a poco, aunque esté mal, nos vamos acostumbrando”, se lamentó un vecino, quien refirió: “Me gustaría, eso sí, que la Policía haga más de lo que hace. Que patrulle, que se deje ver”.