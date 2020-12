La Plata: violento robo en un kiosco de 2 y 46

Este miércoles, otro hecho delictivo ocurrió entre las diagonales de nuestra ciudad. Es que un violento robo en un kiosco de calles 2 y 46, donde le apuntaron con un arma al comerciante y se llevaron 4 mil pesos.

“Hemos tenido seis robos, pero la zona es buena, son todos estudiantes de acá. Viene gente que no es de acá”, explicaron los comerciantes damnificados de este hecho delictivo.

“Los chabones vienen, bajan, se tiran el lance, meten ‘caño’, roban y se van. Entró, me tiró un morral que es para el termo del mate, me dijo ‘meté toda la plata ahí’ y sacó el arma y me apuntó, uno solo era”, contó el entrevistado.

“Ya estamos acostumbrados, sé cómo reaccionar, yo levanto las manos para que las vea de que no vaya a agarrar nada, llévate lo que tenés”, explicó el comerciante sobre cómo fue la desesperante situación.