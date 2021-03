La zona Norte de La Plata, a merced de los delincuentes

La zona Norte de la región continúa siendo golpeada por la inseguridad y la delincuencia y, a pesar de que se han cambiado las autoridades de varias de las comisarías y de que los vecinos organizan marchas todas las semanas, los hechos de este tipo continúan ocurriendo a diario.



En la jornada de ayer, frentistas de diferentes localidades como Gonnet, Villa Elisa y City Bell expresaron su descontento debido a nuevos ataques de ladrones que merodean por la zona. En el primero de los hechos, un vecino del barrio El Rincón señaló que fue testigo de cómo dos motochorros abordaron a un joven en plena calle y le sustrajeron su bolso.



“Se escaparon rápido porque vieron que venía un patrullero. Pasa la Policía y tiran el bolso y huyen, pero los del móvil ni se percataron de lo que había pasado”, comentó indignado el hombre, que prefirió preservar su identidad.



Por su parte, una joven detalló que sufrió el robo de su motocicleta en la zona de 470 y 28. En ese lugar, un número no identificado de delincuentes se metió en la casa de la damnificada y se llevaron su rodado, una Honda Wave NF de color azul. “Era nuestro medio de transporte para poder llegar a nuestro trabajo”, dijo la damnificada. Quienes tengan información sobre el vehículo, pueden comunicarse al 221-6225814 o al 221-6282001.



Asimismo, un repartidor fue el blanco de delincuentes también en la localidad de City Bell, a muy pocas calles de donde ocurrió el anterior ilícito, más precisamente en la zona de 472 y 19. Según trascendió, el damnificado fue abordado por un par de sujetos armados, quienes le apuntaron en la cintura y lo amenazaron con que les entregara su rodado.



De esta manera, los hampones se hicieron con una Motomel DLX color gris y además le quitaron el celular a la víctima, tras lo cual se dieron a la fuga velozmente con rumbo desconocido.



“Rastreamos el teléfono y estaba en la zona de 12 y 57 de Villa Elisa, pero la Policía como siempre no hizo nada”, aseguró molesto el damnificado. Asimismo, un amigo del joven dejó un contacto, por lo que quienes sepan sobre la ubicación del rodado pueden comunicarse al 221-3629442.



Por último, una mujer mayor sufrió un arrebato en Arana y Calle 4, cuando un joven en bicicleta le quitó de las manos el dinero que llevaba consigo, para luego escapar a toda velocidad.



“Estaba esperando el colectivo en la vereda y le manotearon la plata. No hay ni un policía ni nadie para pedir ayuda. Esto cada vez pasa más seguido, es tristísimo tener que agradecer que no le hayan hecho nada”, comentó la hija de la víctima.



Cabe mencionar que debido a los reiterados hechos delictivos, los vecinos de la localidad de City Bell realizan todos los jueves marchas para reclamar por mayor seguridad, accionar a los que se han sumado frentistas de Villa Elisa y de otros puntos de la región.