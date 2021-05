Ladrones se metieron en una casa de San Carlos

Sujetos desconocidos ingresaron en las últimas horas a una casa del barrio platense de San Carlos, de la que escaparon al menos con una moto, de acuerdo al testimonio de las propias víctimas.



Sin llamar la atención de nadie, los ladrones ganaron el interior de la vivienda emplazada en las calles 42 y 142 en momentos en que sus dueños descansaban. Enfilaron hacia un patio y se adueñaron en pocos minutos del rodado, marca Keller, color negra y patente A 113 LAL. “Es mi herramienta de trabajo”, se lamentó el damnificado.



Los vecinos de la zona indicaron que no se trató de un hecho aislado y aseveraron: “La verdad es que la Policía está metida en todo esto, trabajan con los delincuentes. A mí también me robaron la moto de mi casa”.



Agentes de la subcomisaría La Unión analizan el hecho, aunque no hay pista alguna para dar con los implicados, por lo que todavía se mantiene prófugos. Por lo pronto, los investigadores revisan cámaras de seguridad del área.