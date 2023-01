Le arrancaron un diente a una joven durante un robo en El Mondongo

Un furioso, brutal y sangriento robo se materializó en las últimas horas en un sector del barrio El Mondongo, uno de los más conflictivos de la ciudad de La Plata. Fuentes oficiales indicaron que la víctima fue una joven, que fue sometida a una golpiza y le sacaron todo lo que llevaba encima. Los vecinos, a su vez, denunciaron el deficiente accionar policial.

De acuerdo a los portavoces consultados por Trama Urbana, el salvaje suceso tuvo lugar la tarde del jueves en las calles 62 entre 2 y 3, cuando una muchacha fue abordada mientras caminaba por la calle por al menos un delincuente.

Este, fuera de sí y completamente exaltado, comenzó a amenazarla y a exigirle sus pertenencias pero, pese a que la víctima no se resistió, empezó a pegarle trompadas en diferentes partes del cuerpo. “De tantos golpes le sacaron un dientes y estaba con sangre en toda la cara”, relató un frentista de la zona.

Finalmente el malviviente se apoderó de los elementos de valor que llevaba la damnificada, como dinero, tarjetas de crédito y débito y el celular, con lo que se dio a la fuga con rumbo desconocido y hasta el cierre de esta edición permanecía prófugo, pese a la gravedad del hecho.

“Zona liberada”

Los vecinos señalaron un pésimo accionar policial, a quienes responsabilizaron del caso: “La Policía que acudió al lugar se negó a llevar a la chica a la comisaría Novena (con jurisdicción en la zona). Fue una vergüenza lo que hicieron. A la mujer le pegaron muy fuerte”.

Otro residente del área señaló que los agentes de la fuerza “son los mismos que en las reuniones barriales te prometen seguridad. ¿Se acuerdan cuando dijo el comisario de la Novena que si no podías ir a hacer la denuncia iba un móvil a tu casa? A esta persona ni la pudieron llevar a hacer la denuncia. Son todos mentirosos”.

Pese a que los numerarios de la seccional analizan las cámaras de seguridad para localizar al hampón, los frentistas están convencidos de que no lo van a atrapar. Y brindaron los motivos: “La zona está liberada por la misma Policía, entonces ¿cómo van a agarrar a alguien? La Policía misma los manda a robar y por eso después no responden a los llamados al 911 o no te toman la denuncia. Siempre tienen alguna excusa: que en la comisaría no hay luz, que no tienen patrulleros para hacer rondines. Es todo mentira. No patrullan porque están en connivencia con la delincuencia”. Cabe destacar que, pese a la brutal golpiza, la víctima se encuentra en buen estado de salud.