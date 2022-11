Le dieron un machetazo en la cabeza durante batalla campal en Punta Lara

Un hombre terminó en el hospital después de recibir un machetazo en la cabeza durante una batalla campal. La misma tuvo lugar en horas de la noche en las calles de la localidad de Punta Lara, en lo que se cree que fue una pelea por problemas de vieja data.

Varios patrulleros fueron hasta la esquina de 11 y 8 bis tras ser alertados por agentes del Centro de Monitoreo, que observaros un grupo de masculinos golpeándose. Ya en el lugar, lograron entrevistar con vecinos quienes dijeron que minutos previos, cinco a seis masculinos se tomaron a golpes de puños y machetazos, siendo que uno de estos fue trasladado con un corte en la cabeza hacia el hospital Cestino.

Consecuentemente, tras una recorrida los uniformados encontraron a dos familiares del herido y los mismos presentaban varios cortes y golpes en distintas zonas del cuerpo. Por esa razón, solicitaron una ambulancia para que recibieran la correspondiente atención.

“Uno de ellos presentaba traumatismo de cráneo y varios cortes en sus extremidades superiores, mientras que el otro tenía lesiones corto-punzantes”, aseveró una fuente consultada. Además, si bien tienen identificados a los agresores, al cierre de esta edición seguían prófugos.

En cuanto a las víctimas, trascendió que a pesar de las heridas, ninguno de ellos corría peligro, aunque permanecían bajo observación de manera preventiva. Interviene la comisaria Segunda de Ensenada, caratulándose el hecho como “lesiones en riña”.

“Vos no vas a estar con nadie si no es conmigo”

Por su parte, agentes de la Sub DDI Ensenada arrestaron a un sujeto que amenazó de muerte a su expareja. Según indicaron voceros, le envió un mensaje que decía: “Vos no vas a estar con nadie si no es conmigo, andá en la calle acompañada porque yo te voy a matar de un tiro en la cabeza. Me compré un arma”.

Además, el sospechoso le mandó un video y fotos empuñando un revólver, por lo que la víctima hizo la correspondiente denuncia y el personal policial realizó una serie de allanamientos, pudiendo dar con el implicado.