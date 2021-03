Le robaron frente a una garita, fue a pedir ayuda y le dijeron que las cámaras no funcionaban

En cuestión de segundos, un hombre sufrió un robo en pleno Barrio Norte. Lo curioso del hecho es que tuvo lugar a metros de una garita de seguridad, a la que no le funcionaban las cámaras de vigilancia y no pudo captar el robo.



Según contó el propio damnificado, todo ocurrió en la zona de 13 y 42 cerca de las 11 de la mañana, cuando fue con su bicicleta hasta su trabajo. “Es una MTB Venzo rodado 26. La dejé atada con una linga de moto a un árbol que podía visualizar desde el ventanal. Fueron dos segundos que le quité la vista y la bici ya no estaba más”, dijo.



Siguiendo con su relato, el hombre agregó: “Pareciera que fue cortado con una amoladora”. No obstante, lo que más le causó indignación fue la respuesta que recibió cuando fue a denunciar el hecho: “A unos metros había una garita de seguridad que tenía una cámara, pero el que vigilaba me dijo que ninguna de las pantallas funcionaba”. Quienes tengan información pueden comunicarse al (221)5239283, ya que el propietario ofrece recompensa.



Por su parte, un trabajador sufrió el robo de su camioneta en Belgrano y 423. El vehículo es de color gris y la patente LCJ 649 y necesitan recuperarlo ya que su propietario lo utiliza para trabajar.

Asimismo, el repartidor de una pizzería de 44 y 123 también fue víctima de la delincuencia ya que le quitaron su motocicleta. Se trata de una Keller 110 de color azul, patente AKIO 3634 y con una óptica rota. Quienes tengan información, comunicarse al (221)5082641.