Lo mataron a puñaladas y dejaron el cuerpo en las escaleras de un edificio

Continúa el misterio por el crimen de un joven de unos 25 años, cuyo cuerpo fue encontrado ensangrentado y envuelto en una cortina de baño en las escaleras de un edificio de Recoleta. Ahora, tras el trabajo de los peritos, se conocieron detalles del homicidio, que ya tiene un sospechoso detenido.

La autopsia determinó que murió de tres puñaladas, una en el frente del tórax y otras dos por la espalda, una de las cuales le perforó un pulmón. No obstante, por el momento no se ha podido confirmar la identidad de la víctima, ya que no se encontró ninguna ropa ni documentación del fallecido.

De igual forma, las fuentes agregaron que la Policía encontró una tarjeta SUBE en un camión de basura, la cual tendría huellas digitales del joven. Además, en la escena del crimen había un cuchillo con sangre y, tras un análisis, fue confirmado que se trata del arma homicida.

El asesinato se descubrió el jueves, cuando el encargado del edificio realizaba tareas de limpieza y, al llegar a las escaleras del cuarto piso, encontró al joven muerto.