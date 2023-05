Los vecinos de Villa Elvira siguen reclamando por una importante pérdida de agua

Una importante pérdida de agua en la zona de 122 entre 74 y 75 provocó el enojo de los vecinos, a quienes aún no han sido atendidos sus reclamos.

No es la primera vez que los frentistas de Villa Elvira relizaron la denuncia correspondiente a ABSA ante la problemática. La pérdida de agua en dicha arteria les provoca la falta del suministro en sus hogares y la situación llegó al limite.

“Estoy sin una gota de agua, tengo niños chiquitos, no puedo seguir comprando agua, no me da el presupuesto, necesito que absa venga urgente”, sostuvo una de las vecinas.