Marcha por la aparición de Gustavo Miralles

Gustavo Miralles, de 41 años, fue visto por última vez el pasado miércoles 19 de enero, cuando salió por la mañana de su casa ubicada en 515 y 22.

Con motivo de visibilizar la búsqueda y pidiendo por la aparición de "Gusty", este lunes familiares y allegados concentran desde las 12hs en la esquina de 520 y 22.

La familia no recuerda exactamente como estaba vestido, pero por lo faltante entre su ropa dedujeron que lleva una remera blanca, bermudas, zapatillas negras y una campera liviana.

Además, explicaron que Gustavo tiene un retraso madurativo desde que nació y esquizofrenia, por lo que no sabe ubicarse pero si se le pregunta sabe decir dónde vive.

"Sufre de esquizofrenia, no sabe leer, no sabe escribir, no conoce los números ni él valor del dinero, no tiene cosas de valor, no usa celular. Desde hace unos años por un problema intestinal, sufre con una ostomía, no sabe higienizarse, no sabe pedir en un semáforo. Necesita urgente asistencia y medicamentos", expresaron sus allegados.

Ante cualquier dato útil, el contacto para comunicarse es 221 554 6476.