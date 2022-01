Encapuchados agredieron gravemente a turistas en Villa Mascardi

Dos turistas fueron gravemente agredidos este viernes por un grupo de encapuchados que cortaban la ruta 40 a la altura de Villa Mascardi. Los jóvenes, de 23 años, se acercaron a los manifestantes para preguntar la duración del bloqueo vial y fueron atacados con palos y piedras.

Los jóvenes provenientes del sur de la Provincia de Buenos Aires (9 en total) habían decidido ir a pasar el día a El Bolsón. A la altura de Villa Mascardi se toparon con el corte de ruta que realizaban miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por cumplirse dos meses del crimen de Elías Garay, el joven asesinado en Cuesta del Ternero.

“Nos quisieron matar”, contó uno de los jóvenes agredidos, que recibió dos golpes en la cabeza que le provocaron profundas heridas, por lo que le dieron dos puntos de sutura. En tanto, su amigo Patricio sufrió una herida que requirió cuatro puntos.

"Bajamos del auto con dos amigos, yo tenía lentes de sol y uno de mis amigos iba con el mate en la mano. Solo queríamos saber si levantarían el corte en un rato o no, para decidir qué hacer. Le pregunté a una chica y apareció otra que me dijo que estaba muy cerca y, de la nada, otro tipo me dio un palazo en la cabeza. Y luego otro. A Patricio también le pegaron fuerte en la frente, y mi otro amigo consiguió alejarnos del lugar, mientras nos tiraban piedrazos”, detalló el joven.

Tras el ataque, fueron asistidos en una salita de la Gendarmería Nacional, cercana a la manifestación. Luego de eso, fueron atendidos en el Hospital Privado Regional de Bariloche para que les hicieran algunas tomografías.