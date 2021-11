"Mi hermano se merece que haya justicia"

Sigue el estupor en Tolosa por el asesinato del policía héroe, luego de que su cuerpo aparezca tirado en la fosa de su taller mecánico ubicado en Camino Belgrano y 525. Con el fin de pedir justicia por su hermano, Filomena habló en exclusiva con diario Hoy y destacó en qué situación está la causa.

"Yo tengo entendido por un amigo de él que estaba con ese amigo; que después ese amigo se fue y él quedó un rato solo. No puedo dar más información porque no tenemos certezas. Hasta el momento no sabemos el resultado de las pericias. Hoy estamos acá para pedir justicia y para saber que si alguien vio algo, por favor no se calle. Que vayan a la fiscalía, a la DDI y que hablen. Él se merece que hablen y que se haga justicia. Así era Alejandro Fernández", destacó.

Además contó detalles de cómo era Alejandro: "Mi hermano estaba casado hace muchos años y tiene 3 hijas mujeres. Era una persona solidaria y que se dedicaba a su familia. Tanto la que él construyó como su familia de vida, sus hermanos, su mamá. Era una persona muy solidaria con todo el mundo y era una persona que si le pasaba algo a un integrante de la familia, estaba ahí corriendo".

Por otro lado señaló que tanto ella como la familia, están conformes con la investigación: "Sabemos que la policía está investigando mucho en la causa junto con la fiscal. Están encima de todo y la verdad que no estamos disconformes. Se no ha citado a declarar y fuimos todos".