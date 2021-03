Molió a trompadas a su ex y quiso huir en un caballo

Un joven de 24 años fue demorado en las últimas horas luego de haber atacado de manera brutal a su exnovia en Ensenada. Insólitamente intentó escapar a caballo, sin llegar a cumplir su cometido, informaron fuentes policiales.



Por causas que no fueron divulgadas, los implicados iniciaron una fuerte discusión en las calles Aristóbulo del Valle y Alberdi, de la mencionada ciudad, pese a que él no podía acercarse a ella por un impedimento legal. En un momento dado, el salvaje arremetió contra la mujer y le propinó varias trompadas en el rostro, siempre de acuerdo a los voceros consultados. “La lesionó mucho, sobre todo en la zona de la nariz”, amplió el portavoz.



Un llamado al servicio de emergencias 911 alertó a los agentes de la fuerza y un móvil del Comando de Patrullas se acercó al lugar, constatando el suceso. Ella, también de 24 años, debió recibir asistencia médica, mientras que a él lo capturaron mientras intentaba darse a la fuga del lugar montando un equino. Antes de que logre siquiera avanzar unos metros, fue reducido, esposado y trasladado a la comisaría Primera de Ensenada. Ahora, en las próximas horas deberá declarar ante la Unidad Funcional de Instrucción en turno por los delitos de “desobediencia” y “lesiones agravadas en el contexto de violencia de género”.



La víctima, en tanto, fue derivada al hospital Cestino, donde se estableció que su vida no corría peligro y tras las curaciones de rigor recibió el alta médica. La Justicia platense analiza por estas horas si ya había habido otras denuncias en contra del agresor.