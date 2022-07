Motochorros continúan al acecho en City Bell

Una vecina de City Bell fue la víctima más reciente de la fuerte inseguridad que padece dicha localidad, después de que dos motochorros la sorprendieran mientras caminaba por la calle y le arrebataran todas sus pertenencias. Al momento los sujetos siguen prófugos.

“Me robaron en 18 y 462 alrededor de las 17:00”, contó la damnificada, quien agregó: “Eran dos pibes en una moto grande color roja y negra, iban encapuchados. Logré verle la cara al de atrás, era un chico morocho de unos 19 años”.

Asimismo, detalló que, tras amenazarla, le robaron una mochila “con el escudo de River” en cuyo interior tenía elementos de peluquería, una cartuchera de brillito con colores y lapiceras, seis toallas, cuatro broches, dos batas (una negra y la otra roja), dos peines y un gorrito para hacer claritos.

“El cuaderno tiene una página que dice: Peluquería unisex y mi nombre, Valentina Aguirre. Lo único que me importa es que me devuelvan el cuaderno, que tiene cosas de otro curso”, dijo la víctima. “Seguramente lo van a descartar porque no tiene nada de valor para ellos que puedan vender porque son cosas usadas y no las van a poder vender supongo”, concluyó.

Por su parte, los vecinos se mostraron indignados por otro episodio de delincuencia ocurrido en City Bell y manifestaron su enojo: “¡Qué basuras! Son descartables”, aseveró una frentista, mientras que otra continuó: “Está liberada la zona. Hay que hacer algo”. Por último, otra comentó enojada: “Qué basura, por favor, ya no sabes que te pasa al salir”.

Cabe recordar que la semana pasada ya había ocurrido otro episodio delictivo, cuando unos motochorros atacaron a una joven. La sorprendieron en inmediaciones del Country de Estudiantes y la amenazaron con un arma de fuego para quitarle su bicicleta. Si bien quedaron filmados, hasta ahora siguen prófugos.

Cabe mencionar que, a pesar del mal momento vivido, la víctima no sufrió de lesiones de ningún tipo, aunque el mal momento vivido fue una muestra más de la inseguridad reinante que hay en toda la región. Por su parte, un adolescente de 13 años también sufrió el robo de su bicicleta en la zona de 134 y 473, cerca de donde se encuentra la Plaza La Emilia.