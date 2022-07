Después del salvaje asalto a una farmacia, el Colegio de Farmacéuticos pide seguridad

Como bien informó diario Hoy en ediciones anteriores, el pasado miércoles por la tarde tuvo lugar un violento robo en una farmacia de la zona de 7 y 521, de la localidad de Tolosa, donde un grupo de al menos cinco delincuentes encañonó a una madre y su hija pequeña, de tan solo 3 años.

Algunos de los maleantes saltaron las mamparas y llegaron hasta la línea de cajas, donde había más mujeres, trabajando. Allí se apoderaron del dinero de la caja y de otro destinado a una serie de pagos y, con todo eso en su poder, se dieron a la fuga. Si bien quedaron registrados en una cámara de seguridad, al momento del cierre de esta edición no había ni un solo detenido por el episodio.

Debido a esto, el Colegio de Farmacéuticas de La Plata (CFLP) consideró que se trató de un hecho “repudiable y preocupante” y expresaron su “solidaridad” con los colegas que fueron víctimas del salvaje asalto, así como también con todos los profesionales “que a diario viven situaciones de vulnerabilidad mientras se desempeñan como personal sanitario en sus respectivas áreas de trabajo”.

“Año tras año, autoridades de nuestra filial han mantenido reuniones con los responsables de seguridad local y provincial planteando esta problemática sin tener respuestas concretas, solo el compromiso de mayor patrullaje y especial atención a las farmacias de turno”, afirmaron desde la CFLP.

Por su parte, Walter, el padre de la niña, contó que ella “es chiquita pero se dio cuenta de todo en todo momento. Preguntó por qué le habían robado el celular a su mamá, si fue porque ellos (los cacos) no tenían, y por qué le apuntaron con ese coso negro (sic). Le mentimos y le dijimos que la policía ya los había agarrado y que eran chicos malos. Fue una situación traumática”. Agregó: “Tratamos de no hablarle del tema para que no esté traumada, pero ve una moto y se asusta, se levantó llorando. Mi esposa está conmovida por la situación, triste. Estábamos con un proyecto nuevo de mudanza y esto nos traumó”.