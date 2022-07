Patrulleros a toda velocidad, sin sirenas y causantes de accidentes: el nuevo flagelo en La Plata

En las últimas horas trascendió el video del accidente que se registró a fines del pasado mes en la esquina de 7 y 72, protagonizado por una camioneta de la Policía y una moto. En el mismo se ve, claramente y como los testigos habían señalado, cómo el patrullero pasó el semáforo en rojo, ocasionando el brutal choque. No iba a alguna emergencia: llevaba las sirenas apagadas.

Tal como este multimedio publicó en su momento, el siniestro vial se materializó el 29 de junio cerca de las 22 en la mencionada arteria de Villa Elvira. Producto del impacto, el hombre que viajaba solo en el ciclomotor tuvo que ser trasladado de urgencia hasta el policlínico San Martín, donde fue intervenido quirúrgicamente y pasó horas complicadas. Si salvó su vida fue porque, por fortuna, llevaba el casco puesto, ya que en las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el hecho se ve cómo salió despedido varios metros hasta caer pesadamente al piso.

Debido al siniestro, la camioneta culminó con todo el tren delantero destrozado. Se le desprendió el paragolpes y perdió parte de las luces del frente.

Como si fuese poco, el miércoles, otro vehículo de la Fuerza colisionó en avenida 44 y 131 de manera brutal contra un auto, cuyo conductor tuvo que ser hospitalizado con politraumatismos en diferentes partes de su cuerpo.

Fuertes quejas

Ante esto, los vecinos de La Plata alzaron sus voces para lamentarse por el desprolijo y preocupante accionar policial a la hora de patrullar las calles de la ciudad. “Ellos viven pasando los semáforos en rojo, pero como son policías, nadie hace nada. Ahora, pasa uno de esa manera y te persiguen hasta debajo de tu cama. Así estamos”, dijo uno.

Otro expuso: “Iba sin luces, sin la sirena encendida, a toda velocidad y cruzó en rojo”, y un tercero señaló: “No los multan y pasan como quieren. No tienen ni registro y la mayoría aprendió a manejar en sus patrullas”.

“Menos mal que había cámaras, si no le armaban otra causa armada al pibe de la moto”, “los policías hacen lo que quieren, no tienen seguro, VTV, no tienen nada. El móvil pasa en rojo, sin sirena ni luces, y nada, total…”, fueron otros lamentos.

“Imprudencia total de los señores policías: tendrían que dar el ejemplo como autoridades pero por lo visto hacen lo que quieren”, sentenció otro frentista y por último un taxista marcó: “Por motivos de mi trabajo circulo en auto muchas horas del día y puedo ver cómo el policía que maneja un móvil no toma consciencia. Ellos se meten, no respetan mano ni semáforos, y siempre acusan que están en persecución o en una alerta de emergencia. ¿Para que están los operativos cerrojos? Se creen los dueños del mundo”.