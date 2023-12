Múltiples allanamientos en La Plata y la Provincia por pornografía infantil

Este martes se llevaron a cabo varios allanamientos conjuntos y coordinados en la provincia de Buenos Aires en el marco de la operación “Protección de las Infancias 2”. Varios se realizaron en la ciudad de La Plata y alrededores. De acuerdo a los voceros, hubo al menos siete detenidos y más de 60 niños identificados.

Cabe mencionar que se trata de seis causas tramitadas de manera independiente, que no guardan relación entre sí. Además, en los domicilios se secuestraron teléfonos celulares y elementos tecnológicos que serán peritados en busca de mayores elementos de interés para las causas.

Algunas de ellas se iniciaron a través de alertas de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), y otras tras haberse detectado el tráfico de imágenes con contenido de abuso sexual infantil en plataformas de intercambio Peer to Peer (P2P), con el sistema estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS).

El operativo “Protección de las Infancias 2” comenzó a partir de la iniciativa conjunta por parte de los referentes en la materia del Ministerio Público y la coordinación del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Groominng.

Según se informó, los allanamientos se llevaron a cabo en territorio bonaerense con un total de 107 objetivos en los departamentos judiciales de: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás y Zárate Campana.

El objetivo de este operativo fue verificar el tráfico de material de abuso y explotación sexual de niños y adolescentes en plataformas de intercambio Peer to Peer, dentro del territorio bonaerense, durante el período comprendido entre el 30 de agosto y el 6 de octubre de 2023.

Además del delito de descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados: la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los Art. 128 y 131 del Código Penal Argentino.

Los allanamientos efectuados contaron con la participación de efectivos y expertos pertenecientes de distintas fuerzas, destacándose principalmente la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina.