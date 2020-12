Murió el policía que había chocado contra un colectivo en Abasto

En efectivo policial de 35 años falleció en las últimas horas luego de haber protagonizado un violento siniestro vial, en el que chocó contra un colectivo en la localidad platense de Abasto. El oficial perteneciente al Comando de Patrullas había permanecido internado en un centro de salud en estado delicado, pero producto de las lesiones terminó perdiendo la vida. De esta forma, el número de víctimas fatales en accidentes de tránsito en la región asciende a 37 muertos en lo que va de 2020.

El incidente fatal tuvo lugar en la zona de las calles 520 entre 212 y 213, cuando el sargento Gustavo Núñez circulaba en su vehículo particular e impactó contra la parte trasera de un interno de la línea Oeste. Debido a la fuerte colisión, el coche quedó incrustado debajo del micro y quedó destrozado, mientras que su conductor tuvo que ser trasladado de urgencia a un nosocomio.

Por la violencia del siniestro, el numerario había quedado atrapado dentro del Ford Fiesta Kinetic en el que viajaba, por lo que en el lugar tuvieron que trabajar los bomberos para lograr rescatarlo. Una vez que pudieron sacarlo desde el interior de los fierros, fue derivado de inmediato a un centro asistencial, teniendo en cuenta que presentaba varias contusiones y golpes en su cuerpo.

Desde entonces, tras ser revisado por personal del SAME, la víctima estuvo internada en el Hospital General Interzonal San Martín luego de haber sufrido un escalofriante accidente el pasado sábado 20 de diciembre. Finalmente, por la gravedad de las heridas y tras unos largos días de agonía, falleció provocando pesar y tristeza en todos sus compañeros e integrantes de la fuerza.

Según se informó apenas ocurrido el accidente de tránsito, el agente de seguridad del Comando de Patrullas de La Plata no estaba cumpliendo funciones en ese momento y regresaba a su domicilio en su automóvil particular luego de una despedida. Si bien hasta el momento las causas del siniestro no fueron establecidas, tras confirmarse el fallecimiento del numerario la causa se recaratuló de “lesiones culposas” a “homicidio culposo”.